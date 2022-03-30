Москва, , 15:17 — REGNUM Доля жителей России, которые поддерживают решение о проведении специальной военной операции России на Украине, за месяц выросла на 11% — с 65% до 76%. Затруднились ответить 9%, приводит данные опроса ВЦИОМ.

Российские военные Mil.ru

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Главная цель специальной военной операции, по мнению 42% опрошенных, защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории.

Также среди целей граждане назвали изменить политический курс Украины, очистить её от нацистов (21%), защитить население Донбасса (18%). Лишь 4% думают, что цель спецоперации — оккупировать Украину и присоединить её к России.

Опросы по телефону проведены 25, 27 февраля и 3, 17, 24 марта 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, число жителей России, считающих правильным решение о проведении военной спецоперации по освобождению Донбасса, выросло до 73%.

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