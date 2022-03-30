Кемерово, , 15:17 — REGNUM В Кемеровской области завтра, 31 марта, ожидаются мокрый снег и порывистый ветер. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

Сильный ветер со снегом Александр Погожев © ИА REGNUM

«Переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, дождь, местами гололёдные явления, гололедица; ветер юго-западный 12−17 м/с, местами порывы 17−22 м/с, вечером 30 марта с усилением до 25 м/с», — уточняется в прогнозе.

При этом ночью ожидается 0…-5 °C, днём — +3…+8 °C, местами до +13 °C.

В городе Кемерове завтра, 31 марта, прогнозируется переменная облачность, небольшой снег, мокрый снег, местами гололедица, ветер 12−17 м/с.

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