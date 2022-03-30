Москва, , 15:24 — REGNUM Киберспортивный клуб из России Virtus.pro предложил помощь с трудоустройством игрокам и стримерам, дискриминируемым по национальному признаку. Информация об этом появилась 30 марта в официальной группе Virtus.pro во «ВКонтакте».

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"Если вас увольняют из-за вашего гражданства, ставят ультиматумы, публично травят вас или членов ваших семей — напишите нам… Профессионалам и талантам всегда рады в Virtus.pro, где нет места ущемлению по национальному признаку», — говорится в сообщении клуба. Как отметили представители Федерации компьютерного спорта России, они поддерживают данную инициативу и предлагают другим российским киберспортивным клубам предпринять аналогичные шаги в отношении дискриминируемых коллег.

Ранее представитель украинского киберспортивного клуба Natus Vincere (NAVI) Евгений Золотарёв в интервью The Washington Post заявил, что NAVI не планирует сотрудничать с игроками, которые платят налоги в России. «Мы не сможем работать с игроками, которые будут там жить и платить налоги, поэтому готовы помочь с переездом игрокам, не разделяющим политику РФ», — высказался Золотарёв.

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