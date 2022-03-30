30 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова главы ДНР о том, что после освобождения всей территории республики будет поднят вопрос о вхождении в состав Российской Федерации.

Елизавета Коробова, , 17:16 — REGNUM Заявление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о том, что республика рассмотрит вопрос о вхождении в состав Российской Федерации после освобождения всей территории государства, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 30 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Это серьёзный человек, который понимает, что на его плечах ответственность за судьбы людей. И это правильная и честная позиция — присоединиться к сильному братскому государству ради безопасности и стабильности этих самых людей. И Россия с радостью примет их!» — указывает Дмитрий Н.

Многие пользователи отметили, что ни о каком свёртывании военной спецоперации России на Украине речи не идёт. Наоборот, Россия готовится помочь Народным милициям ДНР и ЛНР нанести сокрушительный удар по нацистам, которые не дают покоя местным жителям.

«Отставить панику! Всё идёт по плану!» — пишет Дарья М.

«Всё по плану! Киевское направление под охраной, переход на Донбасс и всё вокруг него скоро будет за нами. Всё только начинается», — считает Марианна А.

Специальная военная операция России по защите Донбасса. 30.03.2022 © ИА REGNUM

Подавляющее большинство граждан выражает поддержку намерению руководства ДНР и ЛНР стать частью Российской Федерации.

«Вступление ДНР и ЛНР в состав России — это будет правильное решение. Я это поддерживаю», — написала Наталья Б.

«А теперь нам уже без разницы — мы всё равно под санкциями по самые уши. Нужно присоединять Донецк и Луганск после того, как их территории полностью будут очищены от нацистов. Рано или поздно это произойдёт, но лучше, если это будет раньше», — отметил Николай Н.

«Очень хорошая новость! Пусть у людей, живущих в ДНР и ЛНР, скорее наступит спокойная жизнь», — пишет Евгения Е.

Часть людей отмечает, что бандеровцы России не нужны. А вот те люди, которые любят Россию, которые любят русских, должны быть уверены, что они могут рассчитывать на нашу поддержку и что мы примем их в свой состав.

«Их давно ждут в России. Только не надо на наши плечи вешать Западную Украину. Там, помимо разрушенной промышленности и сельского хозяйства, многомиллиардные долги, а также бандеровское население. Пусть сами с собой живут, нам они не нужны», — поделилась своим манием Соня Б.

Американские и украинские военные в ходе совместных учений на Яворовском полигоне в районе Львова U.S. Army Europe Images

«Вступление ДНР и ЛНР в состав России делает безальтернативным дальнейшую интеграцию других бывших областей Украины. Херсон, Харьков, Днепр, Николаев, Одесса, а может быть, даже и Киев», — перечисляет Лиза Б.

Ряд пользователей указывает на то, что вступление ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации вобьёт последний гвоздь в будущее украинского неонацистского государства.

«Если республики вступят в Россию, то обратно уже никак. Значит, Украина потеряет их навсегда, если Украина, конечно, останется как государство. Кто не с нами, тот против нас!» — указывает Виталий С.

Напомним, 29 марта Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики опубликовал в своём Telegram-канале информацию, согласно которой глава республики Денис Пушилин заявил о том, что ДНР рассмотрит вопрос о вхождении в состав Российской Федерации после освобождения всей территории государства.