Астана, 30 марта, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Улучшение погоды в Казахстане прогнозируется с 31 марта — 1 апреля. Об этом сообщает «Казгидромет».

Погода

По информации синоптиков, за циклоном, который принёс в страну обильные осадки, метель и шквальный ветер, идёт мощный антициклон. После этого осадки прекратятся на большей части страны, кроме крайних регионов на севере и западе Казахстана.

«Также антициклон принесёт повышение температуры воздуха практически на всей территории страны, что даст возможность казахстанцам почувствовать настоящую весну», — отметили в «Казгидромете».

Сообщается, что температура воздуха в северных регионах будет подниматься местами днём до +13°С, а в южных — до +23°С.

Напомним, в Казахстане погода резко ухудшилась в ночь на 30 марта. Начались метель и шквалистый ветер, что стало причиной плохой видимости и гололёда. Около 1,4 тыс. машин застряли на дорогах за пределами населённых пунктов. Спасатели эвакуируют людей. По последним данным от ветра пострадали 13 человек, в том числе один упал с крыши и находится в реанимации.