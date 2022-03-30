Уфа, 30 марта, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Плановый объем финансовой поддержки Башкирии из федерального центра в 2022 году составляет более 82,5 млрд рублей. Об этом 30 марта сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров на заседании госсобрания региона.

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Он напомнил, что в консолидированный бюджет Башкирии за прошлый год поступило более 290 млрд рублей доходов, что почти на 29 млрд рублей (на 11%) больше, чем в 2020 году. При этом налоговые и неналоговые доходы составили 202,2 млрд рублей. Это на 37,3 млрд рублей (на 22,6%) больше, чем в 2020 году. А к уровню 2019 года поступления увеличились на 7,7%.

Назаров отметил, что за минувшие три года руководство региона смогло более чем в два раза нарастить объем финансовой помощи из федерального бюджета.

Так, в 2016—2018 годах объем финансовой поддержки из средств федерального бюджета составлял около 35−40 млрд рублей, то в 2019 году он был увеличен до 51 млрд рублей. В прошлом году этот показатель превысил 87 млрд рублей (35% доходов бюджета).

«Плановые параметры текущего года — более 82,5 млрд рублей (33%). И это не предел. В течение года мы ожидаем дополнительные ассигнования на социальную политику и реализацию инфраструктурных проектов», — сообщил Назаров. Он также отметил, что в объеме поступлений из федерального бюджета увеличилась доля целевых трансфертов, которые предоставляются под конкретные мероприятия и объекты: с 45% в 2018 году до 71% в 2021 году.

Чиновник напомнил, что Башкирия активно участвует в реализации нацпроектов. Так, с 2019 по 2021 год было привлечено 52,1 млрд рублей федеральных средств.

Он подчеркнул, что почти три четверти расходов бюджета (223 млрд рублей — 74,6%) направлены на выполнение социальных обязательств.