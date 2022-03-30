Москва, 30 марта, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В обострении ситуации в Закавказье заинтересованы Запад и Турция, поэтому Азербайджан действует под их влиянием. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта заявил политолог Аслан Рубаев.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Азербайджана

«Азербайджан нарушает достигнутые договорённости с внешней санкции. Установки нарушать их Баку получает извне. Ильхам Алиев сейчас выполняет требования либо Англии и США, с которыми он очень сильно повязан, либо Турции. И это может вызывать у России только самое сильное беспокойство. Владимир Путин нанёс сильный удар под дых Западу своим решением о пересчёте газа на рубли. Положение Запада от этого стало весьма некомфортным. Поэтому он будет искать всяческие возможности ещё больше и сильнее уколоть Россию. Вот сейчас будут колоть через постсоветское пространство, через тех лидеров, с помощью которых, это можно будет сделать», — сказал эксперт.

Кроме того, отметил политолог, нельзя не принимать в расчёт то, что азербайджанцы такой же тюркоязычный народ, как и турки, и связи между ними очень тесны.

Напомним, что 24 марта Азербайджан фактически нарушил перемирие на линии соприкосновения с армянской стороной, тем самым резко обострив ситуацию в регионе.