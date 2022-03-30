Екатеринбург, , 15:11 — REGNUM В Свердловской области снизилось число госпитализированных ковид-пациентов. За прошедшие сутки, 29 марта в COVID-центры региона поступили еще 157 человек. Днем ранее этот показатель составил 234, сообщили в оперштабе.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным на 30 марта, в стационарах находится 224 «тяжелых» пациента с COVID-19. Состояние 1207 человек медики оценивают как среднетяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 96 граждан.

С начала пандемии в области обнаружили 424 359 носителей коронавируса. В том числе 815 случаев заражения выявили за прошедшие сутки. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции в регионе достигло 10 567.