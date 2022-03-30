Москва, , 15:18 — REGNUM Максимальная ставка по льготной ипотеке увеличена с 7% до 12%. О подписании соответствующего постановления премьер-министр России Михаил Мишустин заявил 30 марта на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Михаил Мишустин Duma.gov.ru

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Он отметил, что ипотечные программы стали одной из тем совещания с президентом Владимиром Путиным. Глава государства поручил установить максимальную ставку по программе льготной ипотеки на уровне 12% годовых.

«Соответствующее постановление подписано», — сказал Мишустин.

По его словам, изменение максимальной ставки станет поддержкой для граждан, которые хотят улучшить жилищные условия, а также для строительного бизнеса. Этот сектор сейчас динамично развивается, такой вектор важно сохранить.

Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин также проинформировал об увеличении предельной суммы ипотечного кредита, который граждане смогут получить по льготной программе. Эта сумма вырастет до 12 млн рублей для столичных регионов и до 6 млн — для остальных.

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