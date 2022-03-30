Туньси, Китай, 30 марта, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Сложившаяся в данный момент на Украине ситуация является попыткой стран Запада создать на Украине еще один Афганистан. Об этом 30 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со своим коллегой из Пакистана Шахом Махмудом Куреши в Туньси.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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«Те, кто раньше пытался сделать Афганистан центром мировой политики, теперь старается заставить Украину «заменить» Афганистан. Мы все понимаем, как на самом деле обстоит дело», — приводит его слова пресс-служба МИД РФ.

Также указывается, что стороны во время встречи обменялись мнениями по актуальной международной и региональной проблематике и высказали поддержку продолжению дипломатических усилий по урегулированию кризиса вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что в настоящее время только разрозненные группы украинских нацистских батальонов могут передвигаться по отдельным районам Мариуполя и ведется зачистка города от них.