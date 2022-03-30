Москва, , 15:10 — REGNUM Ставки по ипотечным программам останутся без изменений, а суммы, выдаваемые по ним в кредит — увеличатся. Об этом 30 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Михаил Мишустин Government.ru

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«По трём действующим льготным ипотечным программам ставки останутся на прежнем уровне. Это 6% по семейной ипотеке, 3% — по сельской, и 2% — по дальневосточной», — заявил Мишустин.

Он напомнил, что в соответствии с поручением главы государства установлена максимальная ставка по программе льготной ипотеки в 12% годовых. Соответствующее постановление подписано.

При этом правительство решило расширить предельную сумму займа по льготным ипотекам.

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