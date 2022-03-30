Париж, 30 марта 2022, 15:09 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести новый телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным на текущей неделе. Об этом 30 марта сообщил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Елисейский дворец по итогам телефонного разговора президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина констатировал невозможность гуманитарной операции в Мариуполе «на данном этапе».
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