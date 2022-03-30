Москва, , 15:08 — REGNUM Ученый Московского политехнического университета разработал отечественную систему управления беспилотными грузовиками, которая позволит сэкономить от 10 до 25% издержек по эксплуатации грузового транспорта, включая топливо.

По словам разработчика Владислава Южакова, созданный программно-алгоритмический комплекс представляет собой мультиагентную систему управления, включающую диспетчерский пункт управления беспилотными грузовыми автомобилями. Он добавил, что в мире существуют аналоги, но в России пока такие разработки не вышли на какой-то близкий к финальному этап реализации.

«В работе над этой системой мы изучили много параметров и последствий, выяснили, что автономная система позволяет сэкономить от 10 до 25% издержек по эксплуатации грузового транспорта, включая топливо. В перспективе пяти-семи лет система перейдет на управление полностью беспилотным транспортом. Сначала водитель будет выполнять роль сопровождающего одного автомобиля, потом такой водитель будет во главе колонны на несколько грузовых автомобилей, и, наконец, полностью автономные грузоперевозки без присутствия человека», — сказал автор разработки.

Исследование планируется завершить летом 2022 года, в настоящее время проводятся испытания технического проекта роботизированных транспортных систем грузоперевозок на беспилотном логистическом коридоре на трассе М7 (Москва-Казань).

В результате разработчики намерены предложить представителям отрасли грузоперевозок технико-технологические решения для дистанционного и автономного управления магистральными грузовыми автомобилями.

В настоящее время, по мнению разработчиков, речь может идти только о полу-автоматизированном управлении, в котором колоннами грузового транспорта управляют не операторы дистанционно из стационарных диспетчерских, а водители, которые по аналогии с пилотами авиатранспорта, 98% своего времени тратят не за пультом самолета, а на контроль ситуацией.

Идея беспилотных грузоперевозок не нова, но именно сейчас, по мнению исследователя Московского Политеха Владислава Южакова, она имеет большие шансы на реализацию. В качестве контраргументов к реализации подобных проектов часто называют потери придорожных сервисов, нацеленных на обслуживание дальнобойщиков, а также возможное сокращение водительского персонала.

Впрочем, расчеты показывают, что опасения беспочвенны. Присутствие водителя в такой системе сохраняется, меняются его функции, и снижается роль человеческого фактора в возможных непредвиденных ситуациях. При этом уменьшаются затраты на техобслуживание и топливо.

В условиях вынужденного импортозамещения и ограничений на иностранные запчасти вопросы экономии на техобслуживании и топливе, ускорения грузоперевозок и сокращения простоя транспорта из-за постоянной нехватки квалифицированного персонала стоят особенно остро. Для реализации такого проекта необходимо развитие отечественных ИТ-решений и выпуск отечественных компонентов. Физически такие компоненты в стране присутствуют, но они мелкосерийного производства, что открывает новые возможности и перспективы для инвестиций крупных транспортных холдингов.

Южаков сравнивает ситуацию в отрасли с ситуацией в банковской сфере, которая технологически на несколько лет отставала от европейской и поэтому, минуя европейскую эволюцию банковского сервиса, сразу перешла на активное внедрение ИТ-технологий для обслуживания клиентов.

«Безусловно, массовое внедрение роботизированной транспортной системы в условиях технологической и компонентной изоляции является большим вызовом для отечественной отрасли грузоперевозок, но она может стать также возможностью совершить быстрый прорыв», — считает Владислав Южаков.

Аспиранту Московского Политеха Владиславу Южакову 24 года, он готовится к защите кандидатской диссертации. В 2020 году стал победителем конкурса бизнес-проектов в рамках Студенческого фестиваля предпринимательства. Сотрудничал с Boeing, Jeep и Netflix. С 2017 года он занимается разработкой и интеграцией беспилотной системы карьерных грузовиков Contour.