Москва, 30 марта 2022, 15:08 — REGNUM Ученый Московского политехнического университета разработал отечественную систему управления беспилотными грузовиками, которая позволит сэкономить от 10 до 25% издержек по эксплуатации грузового транспорта, включая топливо.
По словам разработчика Владислава Южакова, созданный программно-алгоритмический комплекс представляет собой мультиагентную систему управления, включающую диспетчерский пункт управления беспилотными грузовыми автомобилями. Он добавил, что в мире существуют аналоги, но в России пока такие разработки не вышли на какой-то близкий к финальному этап реализации.
Исследование планируется завершить летом 2022 года, в настоящее время проводятся испытания технического проекта роботизированных транспортных систем грузоперевозок на беспилотном логистическом коридоре на трассе М7 (Москва-Казань).
В результате разработчики намерены предложить представителям отрасли грузоперевозок технико-технологические решения для дистанционного и автономного управления магистральными грузовыми автомобилями.
В настоящее время, по мнению разработчиков, речь может идти только о полу-автоматизированном управлении, в котором колоннами грузового транспорта управляют не операторы дистанционно из стационарных диспетчерских, а водители, которые по аналогии с пилотами авиатранспорта, 98% своего времени тратят не за пультом самолета, а на контроль ситуацией.
Идея беспилотных грузоперевозок не нова, но именно сейчас, по мнению исследователя Московского Политеха Владислава Южакова, она имеет большие шансы на реализацию. В качестве контраргументов к реализации подобных проектов часто называют потери придорожных сервисов, нацеленных на обслуживание дальнобойщиков, а также возможное сокращение водительского персонала.
Впрочем, расчеты показывают, что опасения беспочвенны. Присутствие водителя в такой системе сохраняется, меняются его функции, и снижается роль человеческого фактора в возможных непредвиденных ситуациях. При этом уменьшаются затраты на техобслуживание и топливо.
В условиях вынужденного импортозамещения и ограничений на иностранные запчасти вопросы экономии на техобслуживании и топливе, ускорения грузоперевозок и сокращения простоя транспорта из-за постоянной нехватки квалифицированного персонала стоят особенно остро. Для реализации такого проекта необходимо развитие отечественных ИТ-решений и выпуск отечественных компонентов. Физически такие компоненты в стране присутствуют, но они мелкосерийного производства, что открывает новые возможности и перспективы для инвестиций крупных транспортных холдингов.
Южаков сравнивает ситуацию в отрасли с ситуацией в банковской сфере, которая технологически на несколько лет отставала от европейской и поэтому, минуя европейскую эволюцию банковского сервиса, сразу перешла на активное внедрение ИТ-технологий для обслуживания клиентов.
Аспиранту Московского Политеха Владиславу Южакову 24 года, он готовится к защите кандидатской диссертации. В 2020 году стал победителем конкурса бизнес-проектов в рамках Студенческого фестиваля предпринимательства. Сотрудничал с Boeing, Jeep и Netflix. С 2017 года он занимается разработкой и интеграцией беспилотной системы карьерных грузовиков Contour.