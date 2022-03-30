Москва, , 15:08 — REGNUM В столице не планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, передает Агентство городских новостей «Москва».

Транспорт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В департаменте уточнили, что стоимость проезда индексируется всего один раз в год.

«На данный момент речи о повышении тарифов ни в ближайшие шесть месяцев, ни в другой перспективе, выходящей за рамки плановой индексации, не стоит», — сказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирам общественного транспорта Горно-Алтайска с 28 марта временно перестали выдавать чеки при бесконтактной оплате.

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