Осло, 30 марта, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Норвегия передаст Украине противотанковое оружие M72. Такое решение было принято правительством страны. Об этом сообщил премьер-министр Йонас Гар Стере.

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«Мы согласовываем наши действия с нашими близкими союзниками и другими странами Северной Европы. Норвегия проводит ограничительную политику в отношении экспорта продукции оборонного назначения, но Украина сейчас находится в отчаянной и чрезвычайной ситуации», — пояснил Стере.

Так, в качестве «вклада в поддержку Украины» Норвегия направит Киеву до 2 000 противотанковых гранатомётов M72.

«Норвежские вооруженные силы сейчас работают над тем, чтобы подготовить и отправить оружие как можно быстрее», — заявил министр обороны Одд Роджер Эноксен.

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Ранее правительство Норвегии решило передать Украине средства защиты, такие как шлемы и пуленепробиваемые жилеты.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия передала Киеву 1,5 тыс. ракет для переносных зенитно-ракетных комплексов «Стрела» и 100 пулемётов MG3.

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