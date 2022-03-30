Москва, , 15:06 — REGNUM С 1 апреля 2022 года в России предельная сумма займа по программе льготной ипотеки вырастет до 12 млн рублей для столичных регионов и до 6 млн для остальных. Об этом 30 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Решением правительства на три месяца, начиная уже с 1 апреля текущего года, мы увеличим предельную сумму займа, которую люди смогут получить по этой льготной программе. Для четырёх столичных регионов — это традиционно Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, — он составит 12 млн рублей. А для остальных субъектов РФ — 6 млн», — заявил Мишустин.

Он напомнил, что в соответствии с поручением главы государства установлена максимальная ставка по программе льготной ипотеки в 12% годовых. Соответствующее постановление подписано.