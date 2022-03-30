Сана, , 15:11 — REGNUM В Эр-Рияде начала работу мирная конференция по урегулированию ситуации в Йемене. Об этом 30 марта сообщает Al-Arabiya.

Демонстрация Хуситов. Йемен

По данным журналистов, в конференции принимают участие посланник Генерального секретаря ООН по Йемену Ханс Грундберг, посланника США в Йемене Тим Лендеркинг и представители международно-признанного правительства Йемена.

При этом представители йеменских повстанцев-хуситов отказались от участия в переговорах, поскольку те проходят в Саудовской Аравии.

Отмечается, что без участия представителей хуситов переговоры будут носить формальный характер и не смогут изменить ситуацию в Йемене.