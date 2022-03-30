Москва, 30 марта, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Государство поможет бизнесу получать быстрее оборотные средства по контрактам на госзакупки. Об этом 30 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

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«Правительство также приняло решение о расширении поддержки бизнеса, работающего с государственными закупками», — заявил Мишустин.

«Чтобы предприниматели могли быстрее получить оборотные средства по контрактам, заключаемым в этом году, повышен объём финансирования до 50% от суммы общего платежа, если средства пойдут без казначейского сопровождения. А когда вместе с ним, то аванс станет возможен в пределах от 50% до 90%», — указал он.

По его словам, в таком случае бизнес сможет получить больше средств, а государство обеспечит максимальный контроль за этими ресурсами.