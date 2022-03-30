Новосибирск, 30 марта, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В Новосибирской области на внеочередном заседании сегодня, 30 марта, была одобрена программа газификации. Согласно ей, до 2025 года к газу подключат более 60 тысяч домов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Региональная программа газификации имеет ярко выраженную социальную направленность, её мероприятия, в первую очередь, нацелены на предоставление возможности жителям Новосибирской области газифицировать свои домовладения», — прокомментировала заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Елена Макавчик.

Общий объём финансирования программы — 6,6 млрд рублей. Мероприятия по догазификации будут реализованы в 17 районах и пяти городских округах Новосибирской области.