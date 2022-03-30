Цюрих, Швейцария, , 15:01 — REGNUM Мужская сборная России занимает третье место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом 30 марта сообщает пресс-служба организации.

Сборная России по хоккею Alexey Chernyadyev

Рейтинг был обновлён после Олимпиады в Пекине. На первое место поднялась ставшая чемпионом Игр сборная Финляндии (4 065 баллов). На второе место опустилась команда Канады (3 995).

Сборная России, проигравшая финнам в финале олимпийского турнира в Пекине, занимает третье место (3 910).

Далее идут команды США (3 750), Швеции (3 715), Швейцарии (3 580), Чехии (3 580), Словакии (3 560), Германии (3 555) и Дании (3 290).

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