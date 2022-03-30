Астана, 30 марта, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В больницы Нур-Султана обратились десять человек, получивших травмы из-за сильного ветра. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба Управления здравоохранения столицы Казахстана.

ИА REGNUM Метель

«В столице в травматологические и приемные покои городских больниц всего обратились десять человек по различным травмам. Из них семь самообращений, три — по линии скорой», — говорится в сообщении.

По данным управления, всех пострадавших врачи отправили на амбулаторное лечение.

Кроме того, в Управления здравоохранения Алма-Атинской области сообщили, что от ветра пострадали трое человек. Двое из них обратились с колотыми ранами и ушибами, одного ветром сдуло с крыши, он находится в реанимации.

Напомним, в Казахстане погода резко ухудшилась в ночь на 30 марта. Начались метель и шквалистый ветер, что стало причиной плохой видимости и гололёда. Около 1,4 тыс. машин застряли на дорогах за пределами населённых пунктов. Спасатели эвакуируют людей. Ранее сообщалось о шести пострадавших.