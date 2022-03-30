Москва,
30 марта 2022, 15:00 — REGNUM Система международных расчетов, основанная на традиционных резервных валютах (американский доллар, евро) не просто дала трещину, она «просела» в самом своем основании, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.
«Причем разрушителями складывающейся годами мировой финансовой инфраструктуры выступили ее же создатели: США и Евросоюз.
Украв часть накопленных резервов и, фактически, прекратив валютное обслуживание трансграничных операций индустриально развитой державы, играющей существенную роль в международном разделении труда, «коллективный Запад» нарушил фундаментальные принципы обращения мировых денег.
В этих условиях, необходимость перехода международных расчетов между странами, заинтересованными в гарантированно бесперебойном обслуживании своего внешнеторгового оборота, превращается в настоятельную экономическую необходимость.
В этом смысле, вполне логичной и продуктивной, выглядит идея создания некой платежной единицы, которая обслуживала бы экономический оборот между Россией и дружественными ей государствами.
Обоснованной представляется идея привязки этой новой разновидности международных денег к осязаемому базовому активу в виде золота и драгоценных металлов. Тем самым, расчетный паритет формировался бы на реальном платежном потенциале той или иной страны.
Однако, для создания подобной единой системы межгосударственного денежного оборота, необходимы определенные объективные предпосылки. В их основе лежит достижение очень высокого уровня экономического единства между разными странами.
Как бы одиозно сейчас не выглядел Евросоюз, но создание единой валюты в свое время сыграло крайне позитивную роль в развитии Старого Света.
Переход же к единой системе денежного обращения стал возможен лишь на базе развития хозяйственных связей. Необходимого же уровня взаимодействия нашей страны с другими государствами, в данный момент, не наблюдается даже в рамках ЕАЭС.
В тоже время, необходимость организации нормальных денежных расчетов, между остающимися адекватными экономической и политической реальности государствами, существует уже сейчас. Это касается не только расчетов за энергоносители.
Нормализации платежей требуется и для российских экспортеров сельхозпродукции, и для отечественных импортеров необходимых нашей стране товаров. Даже малый и средний бизнес сейчас вынужден искать «обходные» пути для обслуживания своих экспортно-импортных операций.
В этих условиях, складываются достаточные условия для того, чтобы российская валюта стала основой создания единой системы расчетов для стран, заинтересованных в сотрудничестве с нашим государством.
Независимо от складывающегося биржевого курса, материальное наполнение рубля остается весомым. В конце концов, за национальной валютой нашей страны стоят все ресурсы России.
Открытие счетов в кредитных учреждениях РФ и создание фирм в границах российской юрисдикции для бесперебойного осуществления торговли в российских рублях, позволят организовать автономную от оборота традиционных резервных валют международную структуру.
Таким образом, российская финансовая система сможет «замкнуть на себя» большую часть независимых от долларов и евро денежных потоков.
То есть единая валюта расчетов для осуществления расчетов с дружественно настроенными по отношению к Российскому государству странами уже существует. Это российский рубль, который обеспечен не только золотым запасов, но и всеми природными ресурсами Российской Федерации.
По мере же укрепления экономических связей, между странами «рублевой зоны», возможен переход к чисто клиринговому учету экспортно-импортных операций», — пояснил эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, экономисты из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН и Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) заявили, что в России необходимо создать новую платежную единицу для расчетов с дружественными странами.
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