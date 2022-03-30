Москва, , 15:00 — REGNUM Система международных расчетов, основанная на традиционных резервных валютах (американский доллар, евро) не просто дала трещину, она «просела» в самом своем основании, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Рубль Центробанк РФ

«Причем разрушителями складывающейся годами мировой финансовой инфраструктуры выступили ее же создатели: США и Евросоюз.

Украв часть накопленных резервов и, фактически, прекратив валютное обслуживание трансграничных операций индустриально развитой державы, играющей существенную роль в международном разделении труда, «коллективный Запад» нарушил фундаментальные принципы обращения мировых денег.

В этих условиях, необходимость перехода международных расчетов между странами, заинтересованными в гарантированно бесперебойном обслуживании своего внешнеторгового оборота, превращается в настоятельную экономическую необходимость.

В этом смысле, вполне логичной и продуктивной, выглядит идея создания некой платежной единицы, которая обслуживала бы экономический оборот между Россией и дружественными ей государствами.

Обоснованной представляется идея привязки этой новой разновидности международных денег к осязаемому базовому активу в виде золота и драгоценных металлов. Тем самым, расчетный паритет формировался бы на реальном платежном потенциале той или иной страны.

Однако, для создания подобной единой системы межгосударственного денежного оборота, необходимы определенные объективные предпосылки. В их основе лежит достижение очень высокого уровня экономического единства между разными странами.

Как бы одиозно сейчас не выглядел Евросоюз, но создание единой валюты в свое время сыграло крайне позитивную роль в развитии Старого Света.

Переход же к единой системе денежного обращения стал возможен лишь на базе развития хозяйственных связей. Необходимого же уровня взаимодействия нашей страны с другими государствами, в данный момент, не наблюдается даже в рамках ЕАЭС.

В тоже время, необходимость организации нормальных денежных расчетов, между остающимися адекватными экономической и политической реальности государствами, существует уже сейчас. Это касается не только расчетов за энергоносители.

Нормализации платежей требуется и для российских экспортеров сельхозпродукции, и для отечественных импортеров необходимых нашей стране товаров. Даже малый и средний бизнес сейчас вынужден искать «обходные» пути для обслуживания своих экспортно-импортных операций.

В этих условиях, складываются достаточные условия для того, чтобы российская валюта стала основой создания единой системы расчетов для стран, заинтересованных в сотрудничестве с нашим государством.

Независимо от складывающегося биржевого курса, материальное наполнение рубля остается весомым. В конце концов, за национальной валютой нашей страны стоят все ресурсы России.

Открытие счетов в кредитных учреждениях РФ и создание фирм в границах российской юрисдикции для бесперебойного осуществления торговли в российских рублях, позволят организовать автономную от оборота традиционных резервных валют международную структуру.

Таким образом, российская финансовая система сможет «замкнуть на себя» большую часть независимых от долларов и евро денежных потоков.

То есть единая валюта расчетов для осуществления расчетов с дружественно настроенными по отношению к Российскому государству странами уже существует. Это российский рубль, который обеспечен не только золотым запасов, но и всеми природными ресурсами Российской Федерации.

По мере же укрепления экономических связей, между странами «рублевой зоны», возможен переход к чисто клиринговому учету экспортно-импортных операций», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, экономисты из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН и Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) заявили, что в России необходимо создать новую платежную единицу для расчетов с дружественными странами.

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