Пекин, 30 марта 2022, 14:59 — REGNUM Власти Китая поддерживают продолжение мирных переговоров России и Украины, заявил 30 марта министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Глава МИД КНР добавил, что Пекин поддерживает усилия Москвы и всех сторон по предотвращению крупномасштабного гуманитарного кризиса.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы отношения с Китаем продолжали развиваться устойчиво и последовательно.
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