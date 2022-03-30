Пекин, 30 марта, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Власти Китая поддерживают продолжение мирных переговоров России и Украины, заявил 30 марта министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Government ZA Флаги России и Китая

«В нынешней ситуации мы поддерживаем Россию и Украину в преодолении трудностей и продолжении мирных переговоров, поддерживаем положительные результаты, которых к настоящему моменту удалось добиться в переговорах, а также поддерживаем скорейшую деэскалацию ситуации на месте», — сказал он на брифинге.

Глава МИД КНР добавил, что Пекин поддерживает усилия Москвы и всех сторон по предотвращению крупномасштабного гуманитарного кризиса.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы отношения с Китаем продолжали развиваться устойчиво и последовательно.

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