София, 30 марта, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Десятки племенных лошадей, вырвавшихся из загона местной фермы, блокировали автомобильное и пешеходное движение в одном из центральных районов столицы Болгарии Софии. Об этом 30 марта сообщает БТВ со ссылкой на источники.

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По свидетельствам очевидцев, табун проскакал по нескольким проспектам и прилегающим к ним улицам. При этом были созданы аварийные ситуации на указанных дорогах.

«Многие люди в панике прятались в подъезды домов и даже за деревья», — сказал один из местных жителей.

Согласно официальной информации, в настоящее время лошади пойманы и возвращены на ферму. Их владельцу придется заплатить крупный штраф.