Кострома, 30 марта, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Костромы взыскал 44 млн рублей долга с депутата Госдумы от Костромской области Алексея Ситникова («Единая Россия»). Об этом сообщает Костромской областной суд.

Https://duma-kostroma.ru Алексей Ситников проводит экскурсию на комбинате «Высоковский»

Согласно материалам суда, политик выступал поручителем по двум договорам займа, по которым Торговый дом «Высоковский» получил 40,6 млн рублей под 12% годовых. Средства обществу с ограниченной ответственностью выделила индивидуальный предприниматель из Москвы Ирина Пушукова.

Заёмщик отказался отдавать долги даже после решений Арбитражного суда Москвы, поэтому ответственность за это легла на поручителя. Ситников не согласился с претензиями Пушуковой и подал встречный иск о признании соглашений о поручительстве недействительными.

«Заявил, что его расписки оформлены ненадлежащим образом и не соответствуют требованиям, предъявляемым к договору поручительства. Обращал внимание, что на момент выдачи расписок он состоял в браке, однако согласие его супруги на заключение им договора поручительства дано не было, поэтому соглашение о поручительстве противоречит Семейному кодексу РФ. Кроме того, указывал, что его экземпляр расписки по второму договору займа не подписан ИП Пушуковой И.С., следовательно, она не акцептовала его поручительство, а свой экземпляр расписки со своей подписью сфальсифицировала», — говорится в судебных документах.

Разрешая дело, суд признал доводы о фальсификации договоров и необходимости их согласовании с супругой несостоятельными. В итоге с депутата взыскана задолженность по двум договорам займа с неустойкой в общем размере около 44 миллионов рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано до 25 апреля 2022 года.