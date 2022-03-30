С депутата Госдумы от Костромской области взыскали 44 млн рублей долгов
Кострома, 30 марта, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Костромы взыскал 44 млн рублей долга с депутата Госдумы от Костромской области Алексея Ситникова («Единая Россия»). Об этом сообщает Костромской областной суд.
Согласно материалам суда, политик выступал поручителем по двум договорам займа, по которым Торговый дом «Высоковский» получил 40,6 млн рублей под 12% годовых. Средства обществу с ограниченной ответственностью выделила индивидуальный предприниматель из Москвы Ирина Пушукова.
Заёмщик отказался отдавать долги даже после решений Арбитражного суда Москвы, поэтому ответственность за это легла на поручителя. Ситников не согласился с претензиями Пушуковой и подал встречный иск о признании соглашений о поручительстве недействительными.
Разрешая дело, суд признал доводы о фальсификации договоров и необходимости их согласовании с супругой несостоятельными. В итоге с депутата взыскана задолженность по двум договорам займа с неустойкой в общем размере около 44 миллионов рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано до 25 апреля 2022 года.
Справка: Торговый дом «Высоковский» занимается выращиванием и продажей овощей и цветов. Его учредителем является компания «Цветы Высоково», 7% доли в уставном капитале которого принадлежит супруге Ситникова Елене. Основным учредителем является некто Андрей Смирнов с долей в 42%. Также «Цветы Высоково» является учредителем одноименного тепличного комбината, которым на протяжении 14 лет (с 2012 по 2016 года) до избрания в Госдуму руководил Ситников.