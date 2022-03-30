Мариуполь, ДНР, , 14:56 — REGNUM В настоящее время только разрозненные группы украинских нацистских батальонов могут передвигаться по отдельным районам Мариуполя и ведется зачистка города от них. Об этом 30 марта рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

Денис Пушилин Dnr-online.ru

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«Сейчас мы можем говорить о том, что только разрозненные уже группы нацбатов могут передвигаться по отдельным районам города, проводится зачистка», — сказал он.

Также Пушилин уточнил, что на данный момент украинские боевики сконцентрировались в районе «Азовсталь» и ведется работа, чтобы ликвидировать их в очень сжатые сроки.

«Времени нет, людям нужно оказывать помощь, людям нужно оказывать поддержку по всем направлениям», — пояснил глава ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики обстреляли поселок Доломитное в ДНР из ручного противотанкового гранатомёта (РПГ).