Воронеж, , 17:22 — REGNUM Оправдательный приговор по громкому уголовному делу о коррупции в управлении государственного дорожного надзора по Воронежской области отменён по требованию прокуратуры. Решение суд апелляционной инстанции вынес 1 апреля, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По уголовному делу о получении взяток от водителей грузовиков проходили 11 человек, в том числе бывший руководитель управления государственного дорожного надзора по Воронежской области.

Согласно материалам уголовного дела, в январе 2013 года начальник управления государственного автодорожного надзора по Воронежской области вместе со своим знакомым создал в организованное преступное сообщество. Его участники занимались систематическим получением взяток с водителей грузовых транспортных средств, двигающихся через пост весового контроля с перегрузом. Каждый месяц участники преступного сообщества передавали по 10−15 тысяч рублей одному из организаторов преступного сообщества. Пресечена деятельность сообщества была в 2015 году.

В 2021 году Советский районный суд вынес приговор по делу, согласно которому пять участников преступного сообщества были оправданы полностью, другие — оправданы в части обвинения. Их действия были переквалифицированы с получения взяток на мошенничество и назначены условные сроки наказания.

Сегодня Воронежский облсуд согласился с позицией государственного обвинителя и отменил оправдательный приговор в отношении всех фигурантов дела. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.

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