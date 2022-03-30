Белгород, , 14:56 — REGNUM В Волгоградской области за истекшие сутки госпитализировано 88 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 марта в федеральном оперативном штабе. Выписаны после выздоровления 806 человек, скончались от осложнений пять жителей.

Палата с аппаратами ИВЛ Sev.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

С начала пандемии в Волгоградской области выявили 209 100 носителей инфекции. Завершили лечение выздоровлением 197 164 человека. В летальной статистике 6 718 записей.

По данным регионального оперштаба, в стационарах и амбулаторных условиях сейчас проходят лечение 5 218 ковид-пациентов.