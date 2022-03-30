Москва, , 14:54 — REGNUM Если в России решат сократить рабочую неделю, то это не решит проблемы сохранения и создания новых рабочих мест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала соответствующую инициативу замглавы ФНПР Александра Шершукова.

За работой Цитата из к/ф «Всё лучшее впереди». реж Ван Цзин. 2020. Китай

«Такие шаги не будут способствовать сохранению рабочих мест, так как работодатель не готов принимать двоих на одно штатное место, — сказала эксперт. — Кроме того, в настоящее время даже без внесения изменений в трудовое законодательство никто не запрещает работодателю сокращать рабочее время и принимать несколько человек на одну ставку. Но ему это невыгодно, так как это двойная бухгалтерия, учёт рабочего времени. Поэтому проще взять одного работника на одну ставку. И даже если будет принято решение о сокращении рабочей недели, это не решит проблемы сохранения и создания новых рабочих мест. А если в целом принять более гибкие нормы продолжительности рабочей недели, это может благоприятно сказаться на состоянии работников».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что сокращенная рабочая неделя поможет сохранить в РФ производство и рабочие места.

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