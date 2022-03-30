Ташкент, 30 марта, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Правительство Узбекистана и Французское агентство развития (ФАР) подписали два соглашения о совместной работе по развитию инфраструктуры водоснабжения в Навои, Китабе и Шахрисабзе и инклюзивному и климатическому инвестиционному финансированию в секторе животноводства. Об этом Газете. уз сообщили в ФАР.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

Так, в течение шести лет в Кармане в Навоийской области и Шахрисабзе и Китабе в Кашкадарье будет построена и реконструирована центральная канализация.

«Кредит ФАР на эту программу составляет 105 миллионов евро», — уточняет издание.

Что касается второго соглашение, то оно грантовое. Согласно документу, Евросоюз профинансирует проект по развитию животноводства в Узбекистане на сумму 7,6 миллиона евро. Ранее, в июне 2021 года ФАР выделило на этот же проект 100 миллионов евро.

Отмечается, что вместе эти средства будут направлены на финансирование внедрения новой модели развития животноводства, основанной на потенциале роста мелких производителей, «которые более гибки и способны внедрять климатоустойчивые методы».