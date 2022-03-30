Москва, , 14:54 — REGNUM В России запущен механизм параллельного импорта, который поможет удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. Об этом 30 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Михаил Мишустин Kremlin.ru

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«Ещё один подписанный документ касается так называемого параллельного импорта. Цель этого механизма — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности», — заявил Мишустин.

По его словам, до сих пор их нельзя было продать на территории России без разрешения правообладателя.

«Недавно принят закон, разрешающий правительству определять перечни продукции в отношении которой фактически устанавливается международный принцип исчерпания прав на товарный знак— в случае, когда она продаётся владельцем в любой части мира», — указал он.

Такой подход позволит гарантировать поставки товаров в нашу страну в том числе вопреки недружественным действиям иностранных политиков», — подчеркнул премьер-министр.

Как указал Мишустин, список такой продукции будет утверждаться Минпромторгом по предложениям отраслевых ведомств.