Москва, , 14:53 — REGNUM Сокращенная рабочая неделя — это вполне реальная мера для того, чтобы сохранить производство и рабочие места. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал соответствующую инициативу замглавы ФНПР Александра Шершукова.

Работа Peoples Temple Jonestown Gallery

«Неполная рабочая неделя в ряде случаев используется в случае необходимости сохранить персонал и производство при неполной загрузке. И в этом контексте это вполне реальная, хотя и временная мера, позволяющая сохранить производство и рабочие места, — сказал Цыганов. — Очевидные минусы — сокращение дохода работников соразмерно сокращению рабочего времени, а также уменьшение вовлеченности персонала в производственный процесс и увеличение времени на «раскачку» после выходных. Часть активных сотрудников может найти себе новое место, тем более что остается больше свободного времени и какой-то срок можно попробовать совмещать обе занятости».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что сокращенная рабочая неделя может быть только временным решением.

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