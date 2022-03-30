Москва, , 14:53 — REGNUM Россия имеет самодостаточную IT-отрасль. Об этом 30 марта заявил член оперштаба по мерам поддержки IT-отрасли при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Илья Массух на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Поэтому западные санкции в сфере цифровых технологий едва ли нанесут ощутимый урон, считает эксперт.

«У всех классов программного обеспечения есть достойные российские аналоги. У нас абсолютно самодостаточная IT-отрасль, слабо зависящая от иностранных технологий. Использование IT в финтехе — Европа по сравнению с нами каменный век. И теперь подобных проектов будет больше», — сказал Массух.

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