Москва, , 14:52 — REGNUM Если в РФ действительно введут сокращенную рабочую неделю, то это должно быть временное решение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии роста» Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал идею главы замглавы ФНПР Александра Шершукова ввести сокращенную рабочую неделю ради сохранения рабочих мест.

На работе Цитата из к/ф «Он был тихоней». реж. Фрэнк А. Каппелло. 2007. США

«Сохранить рабочие места при сокращенной рабочей неделе получится лишь в одном случае — если сократится и заработная плата у сотрудника, чтобы работодатель имел возможность сэкономить, не лишая сотрудника рабочего места насовсем, — сказал Порочкин. — Это, конечно, будет негативно воспринято работниками, но в условиях текущего кризиса это один из шансов сохранить работу для многих».

При этом Порочкин подчеркнул, что такие шаги могут привести к понижению уровня благосостояния сотрудников.

«Будем надеяться, что данная идея будет лишь временным решением. А в целом для введения четырехдневной рабочей недели необходимо проводить опросы, эксперименты, анализировать полученные результаты, изменить законодательную базу, но в более экономически спокойные времена», — сказал Порочкин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Шершукова, введение сокращенной рабочей недели в РФ может стать одной из мер, способствующих сохранению рабочих мест на рынке труда.

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