Москва, 30 марта, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Если в РФ действительно введут сокращенную рабочую неделю, то это должно быть временное решение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии роста» Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал идею главы замглавы ФНПР Александра Шершукова ввести сокращенную рабочую неделю ради сохранения рабочих мест.

Цитата из к/ф «Он был тихоней». реж. Фрэнк А. Каппелло. 2007. США На работе

«Сохранить рабочие места при сокращенной рабочей неделе получится лишь в одном случае — если сократится и заработная плата у сотрудника, чтобы работодатель имел возможность сэкономить, не лишая сотрудника рабочего места насовсем, — сказал Порочкин. — Это, конечно, будет негативно воспринято работниками, но в условиях текущего кризиса это один из шансов сохранить работу для многих».

При этом Порочкин подчеркнул, что такие шаги могут привести к понижению уровня благосостояния сотрудников.

«Будем надеяться, что данная идея будет лишь временным решением. А в целом для введения четырехдневной рабочей недели необходимо проводить опросы, эксперименты, анализировать полученные результаты, изменить законодательную базу, но в более экономически спокойные времена», — сказал Порочкин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Шершукова, введение сокращенной рабочей недели в РФ может стать одной из мер, способствующих сохранению рабочих мест на рынке труда.