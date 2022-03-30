Москва, , 14:51 — REGNUM Европа отказывается покупать газ в рублях и расценивает это требование как нарушение договоров. Но, скорее всего, это блеф с целью продавить Россию, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ранее в этом месяце официальные лица ЕС объявили о плане сократить импорт российского газа.

ЕС стремится покончить со своей зависимостью от российских ископаемых видов топлива и намерен вдвое сократить импорт российской газа к середине 2024 года и практически полностью избавиться от зависимости от российского газа к середине 2026 года.

Что будет дальше?

Понятно, что проблема здесь совершено не в оплате рублях. Да, для Европы это вызовет ряд небольших трудностей, не более того. Главный вопрос остается уже на протяжении нескольких последних лет, а именно: сможет ли Европа в ближайшее время отказаться от Российского газа и заменить его?

Немецкие промышленники уже заявили, что из-за дефицита газа в течение нескольких недель произойдёт остановка промышленности и начнётся разрыв производственных цепочек.

То есть на горизонте месяца у Германии, которая импортирует 66% газа из России, может случиться экономический шок. Остальные страны Европы тоже пострадают, но в меньшей степени.

Европа импортирует около 45−60% (это примерно 180 миллиардов кубометров) природного газа из России и заменить его в полном объёме на горизонте 2−3 лет нечем. США, которые хотят поставлять СПГ прямо сейчас, могут обеспечить всего лишь 28 миллиардов кубометров, что составляет лишь 16% от общего объёма, необходимого для ЕС.

Все эти заявления об отказе от оплаты рублём всего лишь блеф с целью продавить РФ или выторговать для себя более выгодные условия.

Если Европа не решит уничтожить свою экономику из-за отказа платить в рублях, то будет вынуждена покупать валюту РФ для реализации оборота в должном объёме.

Тогда можно будет увидеть резкое укрепление курса рубля даже ниже текущих значений в направлении отметок 80−90 рублей за евро, поскольку банкам и компаниям ЕС придется формировать рублевые позиции (резервы) у нас в банках или в своих банках.

Конечно, для России ситуация не лучше, и есть, что терять. Основным риском остается отказ ЕС от российского газа. Конечно, до полного эмбарго далеко, но вероятность частичного отказа далеко не нулевая.

Из одной только Германии за газ было получено более $3,3 миллиарда в январе 2022 года. Полная остановка экспорта газа на один месяц может привести к потере $7−8 миллиардов. Это чувствительная сумма в условиях дефицита валюты в России.

Остановка экспорта также повлияет на репутацию Газпрома как поставщика газа, и у европейских политиков появится ещё один повод обосновать своему населению, почему Европа должна покупать более дорогой американский газ, а не дешёвый российский.

Судя по всему, мы приближаемся к кульминации военно-экономического конфликта. Либо он закончится в ближайшие пару недель, либо для всех участников наступит локальная экономическая катастрофа.

Можно допустить, что для сохранения лица Россия и Европа как-нибудь тайно договорятся об оплате газа через третью сторону (например, Китай или ОАЭ).

Прямо сейчас ситуация для ЕС патовая, потому что инфляция и цены на газ растут огромными темпами, нужно ужесточать ДКП и в перспективе сокращать баланс.

Прямо сейчас в ЕС народ выходит на забастовки с темой дорожающего сырья, топлива и удобрений. И это сейчас, когда Россия реализует пусть и частично все свои обязательства по контрактам.

Что будет, если она хотя бы на месяц выключит трубу? Остановка заводов, безработица, введение продуктовых карточек. Либо ЕС печатает деньги, увеличивая инфляцию до 20%-40%, и получает забастовки или волнения.

Сейчас заполнить пробел в краткосрочной перспективе для удовлетворения всех энергетических потребностей Европы нечем.

Поэтому в ближайшее время у России есть в запасе 2−3 года, когда она может диктовать свои условия ЕС с позиции силы. Главное не упустить этот шанс, ведь в скором времени ситуация может измениться», — .

Как сообщало ИА REGNUM, позиция французской стороны заключается в том, что рассчитываться за газ рублями невозможно, заявил президенту России Владимиру Путину его коллега из Франции Эммануэль Макрон.

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