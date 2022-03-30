Москва, , 14:51 — REGNUM В РФ проходит эмоциональный всплеск спроса на потребительские товары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ снизились цены на популярные потребительские товары.

Цены © ИА REGNUM

«Цены снижаются по двум основным причинам. Во-первых, проходит эмоциональный всплеск спроса на товары, который мы наблюдали в конце феврале и в начале марта. Даже соль и сахар уже стали появляться в магазинах! Совокупный объём спроса на товары не первой необходимости упал значительно быстрее. Во-вторых, на снижение цен повлияло укрепление рубля после его эмоционального падения, — сказал Ковригин. — Особенно сильно заметно влияние этого фактора на цены тех товаров, где используются компоненты иностранного производства».

Однако, как подчеркнул Ковригин, маловероятно, что цены имеют потенциал к дальнейшему снижению при текущей ситуации.

«Курс рубля укрепился во многом искусственно — за счет ограничений оборота доллара, стремления России перевести расчёты за газ в свою национальную валюту. Резкое ограничение совокупного предложения из-за отказа поставок иностранных товаров многими компаниями или их уход из российской сферы услуг в будущем может сильно давить на цены», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Минсельхоз РФ рассказал о мерах по сдерживанию цен на сахар.

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