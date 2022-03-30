30 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили сообщение крупнейших промышленных союзов Германии о том, что значительная часть немецких предприятий рискует закрыться в течение нескольких недель без российских энергоносителей.

Оксана Переможенко, , 17:17 — REGNUM Значительная часть немецких предприятий рискует закрыться в течение нескольких недель без российских энергоносителей, сообщает Bloomberg со ссылкой на крупнейшие промышленные союзы Германии.

Михай Мункачи. Стачка. 1895

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Радио Стыдоба» и «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7».

«Крупнейшие промышленные союзы Германии предупредили о риске остановки сталелитейных, химических, бумажных производств в течение нескольких недель, если Берлин решит прекратить импорт энергоносителей из России…» — передает сообщение Bloomberg автор телеграм-канала «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7».

«Ждем сообщения в стиле «прекращение поставок газа является незаконным»…» — отреагировал Sergey L.

«Как говорится: не имей сто «друзей», а имей сто рублей», — иронизирует Татьяна.

«Пусть у Байдена рубли покупают, у него выгодный курс!» — добавил Vasily A.

«Если в рублях не будут платить, то так и надо сделать — отключить газ им. Они к нам какие санкции применили, деньги украли», — пишет Любовь.

«[Безразлично] Шольцу — лишь бы… [американцам] угодить», — отметил «БН».

"Ну газ — это только начало, скоро и остальные производства встанут, когда и все другие товары из России будут переведены на рубли», — отметил Mihail M.

Газопровод Government.ru

«Не надо продавать им рубли. Не надо поставлять им газ, ГСМ, уголь. Через полгода сами снесут этих эсэсовцев при власти. Правда, кого выберут — тоже вопрос», — отреагировал «Из бывших Z».

«Это проблемы бизнеса Германии. Думать надо головой», — комментирует Яна П.

«Это их проблемы. Так вот, невыполнимых условий никто не ставил», — добавила Евангелина.

«А еще можно за рубли продавать всё… И тогда белый пушистый песец придет в гости ко всей Европе…» — иронизирует один из комментирующих.

«Пусть это не Блумбергу говорят, а Шольцу в голову вкладывают», — призвала Светлана Т.

«Придется купить рубли у Центробанка», — пишет Ivan A.

«Пробуждение началось», — отреагировал WhiteLue.

«Вот вам и ответка за санкции. Хотели нас на колени поставить, да видимо, придётся и самим сидеть с голым задом. Не будет ни тепла, ни газа и с суперценами. Европа себя наказала», —считает liferussia.

«Если сталелитейки остановятся, это полный крах экономики Германии», — подчеркнул «Мидии».

"Уже почти крах. При взлетевших ценах на энергоносители неизбежно страдает рентабельность производства. Промышленники и так по потолку бегают», — ответил «Мидиям» WhiteLue.

«Осталось ждать недолго. Паника, возможно, включит мозг», — написала Ирина.

«Да пусть прекращают импорт, рублей же нет. А тупой Шольц ради похлопывания по плечу деда Байдена готов всех немцев и голодными оставить», — пишет Vladimir P.

Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц в Кремле. Москва. 2022 Kremlin.ru

«Америка счастлива», — с сарказмом добавила Альбина.

«Как думаете, когда начнётся революция в Европе?» — задался вопросом Kossnstantin.

«Деду Шольцу до сих пор смешно, надеюсь…» — не без сарказма отметила Zoya.

«Значит, [ФРГ] будет «великой» аграрной страной, как Украина», — шутит John C.

«А там и народ на митинги выйдет. И безработица. Так недалеко и до мировой социалистической революции, о которой так долго мечтали большевики», — написал SP.

«Самое интересное… почему по их желанию откатить Россию в 90-е [они] укатились сами в 80-е», — задумался «Малой».

"Да уж, пора и остановить их заводы. Если правильно себя повести, еще на коленях будут умолять о прощении за санкции», — отреагировал Морис К.

«Ну они же не против, чтоб в результате санкций закрылись наши производства. Почему мы должны заботиться об их производствах…» — подытожил «Б».