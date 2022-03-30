Москва, , 14:49 — REGNUM Спортсменов из России готовы принимать в Белоруссии на соревнованиях и учебно-тренировочных сборах. Об этом 30 марта заявил министр спорта республики Сергей Ковальчук на форуме «Мы вместе. Спорт».

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«Мы готовы принимать спортсменов из России на любых соревнованиях, учебно-тренировочных сборах», — сказал Ковальчук.

Он добавил, что Белоруссия готова совместно с Россией проводить мероприятия, Универсиады, также расширять участие белорусских университетов в этих соревнованиях.

Форум «Мы вместе. Спорт» проходит 30 и 31 марта в Москве.