Москва, 30 марта, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Спортсменов из России готовы принимать в Белоруссии на соревнованиях и учебно-тренировочных сборах. Об этом 30 марта заявил министр спорта республики Сергей Ковальчук на форуме «Мы вместе. Спорт».

President.gov.by Флаги России и Белоруссии

«Мы готовы принимать спортсменов из России на любых соревнованиях, учебно-тренировочных сборах», — сказал Ковальчук.

Он добавил, что Белоруссия готова совместно с Россией проводить мероприятия, Универсиады, также расширять участие белорусских университетов в этих соревнованиях.

Форум «Мы вместе. Спорт» проходит 30 и 31 марта в Москве.