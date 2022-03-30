Москва, 30 марта, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Продовольственные магазины смогут позже передать данные о молочной продукции и бутилированной воде. Об этом 30 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

«То, что касается продовольственных магазинов, которые только продают эти товары — для них срок обязательной передачи сведений через кассу в ту же систему по молоку будет отложен до сентября текущего года. А по бутилированной воде, кроме минеральной, — до марта следующего», — заявил Мишустин.

«Это решение поможет в текущих условиях снизить риски сбоев при поставках на внутренний рынок такой продукции, снять с бизнеса лишнюю административную нагрузку в этот непростой период», — указал он.