Ростов-на-Дону, , 14:48 — REGNUM В зоопарке Ростова-на-Дону — пополнение. В семействе наших патагонских мар на свет появились два детёныша. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе зверинца.

Центральный вход в Ростовский зоопарк Александр Погожев © ИА REGNUM

Детёныши родились у пары патагонских мар Моники и Эрнеста. Это их четвертое потомство. Самец принимают участие в уходе за детенышами, что не свойственно самцам этого вида.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону снизились цены на билеты в зоопарк. До пяти лет ребёнок может пройти бесплатно.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону из-за санкций снизили цены на билеты в зоопарк