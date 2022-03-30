Ростов-на-Дону, 30 марта, 2022, 14:48 — ИА Регнум. В зоопарке Ростова-на-Дону — пополнение. В семействе наших патагонских мар на свет появились два детёныша. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе зверинца.

Александр Погожев ИА REGNUM Центральный вход в Ростовский зоопарк

Детёныши родились у пары патагонских мар Моники и Эрнеста. Это их четвертое потомство. Самец принимают участие в уходе за детенышами, что не свойственно самцам этого вида.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону снизились цены на билеты в зоопарк. До пяти лет ребёнок может пройти бесплатно.