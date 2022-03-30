Баку, , 14:47 — REGNUM Власти Азербайджана объявили в международный розыск депутата Государственной думы России Михаила Делягина. Об этом 30 марта сообщает генеральная прокуратура Азербайджана.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Поводом стали высказывания известного экономиста в российском телеэфире, где он комментировал конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе. Делягин говорил о возможном наказании, которое может понести Баку за развязывание конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания экономиста, объяснив их эмоциями. Он подчеркнул, что заявления не соответствуют официальной линии Российской Федерации.