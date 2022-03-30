Канберра, , 14:46 — REGNUM Правительство Австралии объявило, что в течение следующих четырёх лет оно примет 16 500 новых афганских беженцев. Организации помощи беженцам настаивают на том, чтобы премьер-министр Скотт Моррисон принял больше беженцев из Афганистана.

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По данным АBS, правительство Австралии выделило на проект почти 500 миллионов долларов.

После падения правительства Ашрафа Гани Австралия эвакуировала более 6000 афганцев, которые ранее работали на австралийские войска и министерство иностранных дел, и членов их семей.

Ряд афганских служащих до сих пор обвиняют правительство Австралии в игнорировании их вывоза из Афганистана.

Правительство Австралии заявляет, что на данный момент оно получило 325 000 заявлений на получение визы, в том числе от более чем 145 000 афганцев.

Однако Австралия выдаст только 31 500 афганцам визы в течение следующих четырёх лет.