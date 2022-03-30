Архангельская область, 15 сентября, 2004, 18:10 — ИА Регнум. Северодвинские власти предлагают муниципальным предприятиям влезть в долги.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель постоянной депутатской комиссии по законности и регламенту Алексей Новиков, городские власти предложили предприятию "Медсантранспорт" и нескольким жилищным конторам взять банковский кредит в размере 30 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на выплату зарплаты сотрудникам до конца года, а также на оплату коммунальных платежей и другие нужды предприятий.

По словам Алексея Новикова, необходимая сумма в городском бюджете предусмотрена, но почему-то ее решили использовать для выплат бюджетным организациям. Муниципалитет обязуется вернуть кредит в полном объеме в первом квартале 2005 года, однако, как правило, начало года является для городского бюджета самым низкодоходным. Кроме того, городской бюджет выплатить только 30 миллионов, не учитывая, что на эту сумму банком ежемесячно будет начисляться 19 %, и эти деньги придется выплачивать самим предприятиям. По словам Алексея Новикова, "такие действия городских властей накануне выборов можно расценивать как популистские, благодаря таким решениям до конца года в городе создастся картина видимого финансового благополучия".