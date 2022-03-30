Кишинёв, 30 марта, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Словакия поддерживает стремление Молдавии войти в Евросоюз. Об этом словацкий президент Зузана Чапутова 30 марта сообщила на пресс-конференции с молдавским президентом Майей Санду в Кишинёве.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Словакия поддерживает европейские амбиции Молдовы. Мы считаем вас неотъемлемой частью ЕС и ценностей ЕС», — сказала Чапутова.

При этом она отметила, что в Молдавии ещё нужно провести ряд реформ, чтобы европейское «демократическое» единство соблюдалось. Санду поблагодарила Чапутову за поддержку.

«Мы высоко ценим поддержку Братиславой вступления Молдовы в Европейский Союз», — сказала молдавский президент.

Напомним, Молдавия в срочном порядке 3 марта подала заявку на вступление в ЕС. Это было сделано сразу после Украины.