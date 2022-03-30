Лос-Анджелес, США, 30 марта 2022, 14:50 — REGNUM Американский актёр Алек Болдуин вновь станет отцом. Об этом сообщила его супруга Хилария Болдуин в своих социальных сетях.

Алек Болдуин
Алек Болдуин
Georges Biard

По словам жены актёра, их седьмой общий ребёнок появится на свет уже осенью 2022 года. «Мы были почти уверены, что наша семья полная, и мы невероятно рады этому сюрпризу. Наш новый ребенок — яркое событие в нашей жизни», — пишет Хилария Болдуин.

Добавим, что для 63-летнего Алека Болдуина ребёнок станет восьмым. У него есть старшая дочь от первого брака с Ким Бейсингер.

Читайте ранее в этом сюжете: Джейсон Момоа опроверг информацию о воссоединении с женой