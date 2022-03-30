Москва, , 14:43 — REGNUM До 1 декабря 2023 года в России откладывается обязанность отправлять информацию в систему мониторинга маркировки по молочной продукции. Об этом 30 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Одновременно отложим до той же даты обязанность отправлять информацию в систему мониторинга маркировки для организаций, закупающих молочную продукцию и воду для собственных нужд и производств», — заявил Мишустин.

«Это рестораны, кондитерские и образовательные учреждения, детские сады, больницы и другие», — указал он.

Ранее премьер-министр заявил о том, что обязательный этап маркировки молочной продукции для фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов отложен до 1 декабря 2023 года.

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